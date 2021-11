Moie, vaccinazioni antinfluenzale al 6001 | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Il sindaco Tiziano Consoli ha concesso all’associazione Medici di Medicina generale della Media Vallesina “Sergio Cascia” e al gruppo “Medici di famiglia di Moie” la collaborazione per l’organizzazione di una seduta di vaccinazione antinfluenzale sabato 6 novembre, dalle ore 9 alle 13, nella Sala comunale 6001 di Moie. La struttura, in via Carducci, nel centro della cittadina, è facilmente raggiungibile e molto adatta a questo tipo di iniziativa, visto che le dimensioni e gli spazi permettono una veloce somministrazione dei vaccini ai pazienti, come già avvenuto a partire da ottobre dello scorso anno.

«Abbiamo deciso di accogliere anche quest’anno la richiesta dei medici di medicina generale che hanno pazienti in questo territorio – dichiara il sindaco Consoli – per facilitare le vaccinazioni antinfluenzali, dal momento che nella struttura di via Carducci le persone possono affluire in numero maggiore rispetto a quante potrebbero accedere negli studi medici. Il Ministero della Sanità, nelle raccomandazioni sulla prevenzione e controllo dell’influenza, ha chiesto alle istituzioni di promuovere le iniziative a sostegno delle vaccinazioni ed è per questo motivo che abbiamo assicurato subito la collaborazione ai medici di medicina generale».

La vaccinazione antinfluenzale sarà somministrata alle persone ultra65enni assistite dai seguenti medici di medicina generale: Raffaela Beccaceci, Valentina di Tizio, Laura Grassi, Chiara Ribechini, Bruno Borioni, Marta Dottori, Pier Francesco Pierucci, Aliaga Raquel Elizabeth Carbajal, Domenico Starna e Giuliana Santoni.

La nuova giornata di vaccinazioni avverrà con la collaborazione della Protezione civile comunale.