Moie, vandali colpiscono ancora. Danni al complesso delle ex scuole medie. | Password Magazine

MOIE- Ancora una volta un episodio di vandalismo a Moie, ad essere colpite nuovamente sono le strutture della ex scuola media di via Trento , ora sede delle associazioni parrocchiali, e la palestra ad essa adiacenti.

Nel tardo pomeriggio di ieri, una volta terminate tutte le attività parrocchiali che di solito li si svolgono il sabato pomeriggio, i residenti della zona hanno notato un cartello stradale spostato e messo in mezzo alla strada per evitare l’accesso al piazzale delle ex scuole.

Da lì poi, raccontano i residenti, si è levata una fitta nuvola di fumo, molto probabilmente dovuta all’uso di estintori

I vandali infatti, una volta forzata la porta di entrata delle ex scuole medie hanno preso dall’interno dell’edificio degli estintori, i quali sono stati utilizzati sia all’interno che all’esterno dello stesso edificio.

Si segnalano inoltre varie scritte da bomboletta spray in entrambi gli edifici vandalizzati sia all’interno che all’esterno.

Nella palazzina, sede delle attività parrocchiali inoltre sarebbe stato abbattuto anche un muro in cartongesso.

Questo complesso strutturale non è nuovo ad atti vandalici di questo tipo, già a novembre qualcuno era entrato nelle sedi di AC e Scout provocando danni.

Sul posto è giunta la squadra mobile dei Carabinieri per gli accertamenti del caso.

Per ora è stata fatta solo una segnalazione, ma fanno sapere i responsabili delle associazioni che si sta valutando su cosa fare e quali provvedimenti adottare.

