Moie, visite guidate all'Abbazia in occasione della festa patronale. | Password Magazine

MOIE- In occasione della festa patronale, la parrocchia in collaborazione con la storica dell’arte Martina Gambioli e con l’appassionato di Storia locale Daniele Guerro, organizza per domenica 5 settembre visite guidate dell’Abbazia Santa Maria di Moie.

La visita guidata intende valorizzare l’Abbazia Benedettina di Santa Maria e il suo patrimonio artistico. L’abbazia verrà presentata sia internamente che esternamente, mettendo in evidenza da una parte il grande patrimonio in essa conservato, dall’altra la sua straordinaria modellatura architettonica. Le visite dell’Abbazia, monumento nazionale dal 1923, si svolgeranno in due momenti della giornata, la mattina alle 9:30 e la sera alle 21:15. Alla visita delle 21:15 farà da sottofondo il pianoforte di Erasmo Conforti che suonerà delle medodie adeguate alla circostanza.

Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi al numero 3203508088.