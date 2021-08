Molestie e minacce alla ex moglie, denunciato | Password Magazine

ANCONA – Nel primo pomeriggio di ieri (9 agosto) i poliziotti della squadra Mobile hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un italiano di 40 anni, responsabile del reato di atti persecutori aggravati e continuati in quanto con condotte reiterate, molestava, ingiuriava e minacciava gravemente anche a mezzo telefono la ex moglie e il padre.

L’attività investigativa trae origine dalle numerose denunce e querele sporte negli uffici della Squadra Mobile dalla parte offesa, a partire dal dicembre 2020.

Dopo la cessazione della convivenza, l’uomo aveva iniziato a porre in essere insistenti condotte persecutorie nei confronti della ex convivente, del padre di lei nonché di conoscenti della donna, consistite in ingiurie e minacce di morte.

Durante la convivenza l’uomo aveva sempre manifestato una forte e morbosa gelosia nei confronti della moglie, sentimento che lo aveva indotto ad esercitare un pressante controllo su ogni aspetto della vita di lei, ivi compreso il modo di vestirsi, esponendo la donna a ricorrenti censure e reprimende accompagnate da scoppi di ira.

Dopo la cessazione del rapporto, allorchè la donna aveva iniziato una relazione con un altro uomo e, soprattutto dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, l’uomo accentuava la propria condotta persecutoria con ripetute e gravi minacce, dal contenuto ultimativo e dal tono sprezzante, dando sfogo alla propria rabbia senza alcuna remora.

All’esito dell’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, veniva disposta dal GIP di Ancona l’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari a carico dell’uomo.

Ieri pomeriggio, i poliziotti hanno rintracciato l’indagato nella sua abitazione sottoponendolo al provvedimento restrittivo.