Monica De Pau, consulente Azimut: «Ecco perché la finanza non è solo questione di numeri» | Password Magazine

JESI – «Si pensa spesso che la finanza sia solo legata a numeri e a fenomeni incomprensibili, in realtà conoscendola meglio si scopre un’innegabile meraviglia». A raccontarsi è Monica De Pau, consulente finanziario presso la Azimut Capital Management, con uno suo studio in via XV Settembre, a Jesi.

«Mi occupo di gestire i patrimoni dei miei clienti dal 1998 – afferma – e penso di essere molto fortunata a svolgere questo lavoro». Dietro questa figura professionale c’è infatti molto di più di un’analisi di indici e numeri: «Quando il cliente mi affida il suo patrimonio – aggiunge la De Pau – consegna anche una parte della propria esistenza: la storia che lo ha tramandato, la responsabilità di gestirlo affinché sia amministrato e remunerato adeguatamente, il dovere di consegnarlo ai propri figli affinché con esso possano costruire il loro futuro e soprattutto realizzare i propri sogni». Occuparsi di finanza significa anche occuparsi di persone: «Per fare questo serve a mio parere, competenza, preparazione, capacità di ascolto e soprattutto essere sempre all’altezza delle sue esigenze – dice -. In questo preciso momento storico poi il cambiamento impone un nuovo paradigma. Il consulente finanziario è chiamato a fare qualcosa di più, a contribuire cioè al miglioramento del benessere della società nel suo complesso. La Finanza quindi al servizio dello Sviluppo Sostenibile, al servizio dei Territori e soprattutto al servizio dell’Uomo. Questa è la Responsabilità che mi sento sulle spalle e che intendo declinare nella mia attività quotidiana, con il desiderio e la voglia di ‘fare la mia parte’».

Che si intende con cambio di paradigma e come ha influito la pandemia sul suo lavoro?

«Il sistema economico e quello finanziario non possono essere indifferenti al manifestarsi di rischi di natura ambientale, sociale o di governo delle imprese, in quanto essi costituiscono delle serie minacce per la competitività e la resilienza del tessuto economico e per la stabilità del sistema finanziario. Il cambiamento che oggi viene richiesto consiste nell’acquisire consapevolezza su queste tematiche, che la pandemia ha inevitabilmente accelerato e che sta modificando anche le scelte di investimento, rivoluzionando strategie consolidate».