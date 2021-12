Morte celebrale per il giovane rimasto coinvolto in un incidente a Monsano | Password Magazine

MONSANO – E’ in coma irreversibile, ma non ancora in stato di morte cerebrale, il ragazzo di 17 anni che in sella al suo scooter è rimasto coinvolto in un incidente a Monsano lo scorso martedì. Gravi le lesioni riportate dopo lo schianto contro un camion, all’incrocio tra vie Puglie e via Romagna: i medici hanno dichiarato il coma irreversibile ma non ancora la morte cerebrale.

Migliori le condizioni invece dell’amico, anche lui in sella dello scooter quel maledetto giorno, che avrebbe riportato invece nell’incidente una frattura al polso ma niente di grave.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri che stanno cercando di ricostruire i fatti e accertare le responsabilità del sinistro.