Monsano, auto finisce contro un camion | Password Magazine

MONSANO – Finisce con l’auto contro un mezzo pesante che stava facendo rifornimento alla stazione carburante. É successo questa mattina, poco dopo le 9, in via Sant’Ubaldo a Monsano, all’altezza dello store di scarpe Giomod. Per cause in corso di accertamento, un veicolo condotto da una 36enne, è stato colpito lateralmente da un’altra auto ed è finito sotto il camion che era fermo alla stazione di servizio. Immediata la chiamata ai soccorsi del 118, con il personale sanitario che accorreva sul posto. La donna lamentava dolori a un braccio ed è stata condotta al Pronto soccorso di Jesi da un’ambulanza della Croce Verde di Jesi per accertamenti, con un codice di media gravità.

Sul posto, la polizia locale per i rilievi.