Monsano, scontro tra due moto: quattro feriti - Password Magazine

MONSANO – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 11 circa, a Monsano, per un incidente stradale con due moto e quattro persone coinvolte.

Il fatto è avvenuto all’incrocio tra via Marche e via Breccia. La squadra dei vigili del fuoco ha collaborato con il personale sanitario per assistere le persone – finite a terra ma coscienti all’arrivo dei soccorritori- e ha messo in sicurezza le moto coinvolte.

Sul posto il 118, l’eliambulanza e i carabinieri per i rilievi. I feriti sono stati trasportati a Torrette.