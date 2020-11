Monte Roberto, al via lavori di risanamento area via Gaspare Spontini | Password Magazine

MONTE ROBERTO – Al via lavori di risanamento dell’area parcheggio di via Gaspare Spontini. Si tratta di un progetto che, ideato a Dicembre 2019, prevede il risanamento conservativo e la riqualificazione dell’area pubblica in via G. Spontini lungo la SP 11 “dei Castelli”, nato grazie al confronto dell’Amministrazione comunale con i cittadini già in fase di campagna elettorale lo scorso anno.