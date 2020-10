Monte Roberto, bambini protagonisti di Puliamo il Mondo | Password Magazine

MONTE ROBERTO – Bambini protagonisti dia Monte Roberto. Le classi terze dellahanno incontrato questa mattina i rappresentanti delal parcodi Pianello Vallesina. Muniti di guanti e sacchetti, hanno ripulito il verde pubblico arrivando fino ai giardini del campo sportivo.

L’iniziativa si è svolta grazie anche alla collaborazione del Gruppo comunale di Protezione civile. Al termine dell’attività, il saluto del vicesindaco Melania Cannuccia e dell’assessore ai Servizi sociali Serena Cesaroni: entrambe hanno ringraziato i bambini per aver fatto qualcosa di concreto per il proprio paese e, citando Papa Francesco, li hanno invitati a prendersi cura del bene comune non solo in questa giornata dedicata ma ogni giorno