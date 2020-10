Monte Roberto, con la moto vola in mezzo la rotatoria. Due feriti | Password Magazine

MONTE ROBERTO – Incidente alle porte di Pianello Vallesina intorno alle 14.30 di oggi, sul territorio comunale di Monte Roberto. Coinvolte due persone in sella a una moto, planata nel mezzo della rotatoria prospicente lo svincolo della SS76. Per cause in corso di accertamento, un 28enne, alla guida del mezzo, avrebbe perso il controllo della Honda, urtando poi contro un cartello lungo la sede stradale. A seguito della brutta caduta, entrambi sono stati soccorsi con urgenza dal 118: sul posto automedica, Croce Verde di Cupramontana e poi anche Icaro, atterrata nelle vicinanze.

Imbarcato a bordo dell’eliambulanza il centauro è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Anche il passeggero è stato accompagnato a bordo dell’ambulanza all’ospedale di Jesi. Sul posto vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e Polstrada.