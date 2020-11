Monte Roberto, conclusi interventi rifacimento segnaletica | Password Magazine

MONTE ROBERTO – Si sono appena conclusi gli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale di varie strade e piazze del territorio comunale.

Le opere, dal costo di circa 9 mila euro, sono state realizzate secondo precise indicazioni fornite dalla Polizia municipale locale seguendo alcune priorità.

Il progetto prevede che nelle varie annualità l’Amministrazione disponga di un budget di spesa per garantire una maggior sicurezza di veicoli e pedoni, coprendo di volta in volta tutte le esigenze sul territorio comunale.

«Visto che lo scorso anno i lavori di rifacimento della segnaletica avevano interessato il quartiere “Terrone” – spiega il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici ing. Melania Cannuccia – quest’anno l’attività è proseguita nel quartiere limitrofo ai giardini di piazza della Repubblica, in via XXV Aprile e nei quartieri vicino ai plessi scolastici. Laddove necessario abbiamo realizzato anche il rifacimento degli stalli di sosta».

Come detto, i lavori fanno parte di un progetto più ampio per migliorare la viabilità della zona adiacente alle infrastrutture scolastiche al fine di ottenere una maggiore sicurezza, ed hanno visto anche il cambio di viabilità istituendo il senso unico di marcia in via Don Minzoni e consentendo la circolazione dei veicoli solo nella direzione da via Martiri della Resistenza a via F.lli Cervi mentre i veicoli che arrivano da via F.lli Cervi troveranno il divieto d’accesso all’altezza della ex scuola materna con obbligo di svolta a sinistra per via Tommasi.