Monte Roberto, frana via Pace/via San Marco: in arrivo fondi per risanamento | Password Magazine

MONTE ROBERTO – In arrivo fondi regionali e ministeriali per il risanamento della frana situata in località via Pace/via San Marco a Monte Roberto. Lo fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici ing. Melania Cannuccia:

«A partire da luglio dello scorso anno, abbiamo ripreso in mano il problema – spiega -. Il fenomeno riguarda un blando compluvio ricadente interamente nel bacino idrografico del Fiume Esino posto sulla parte alta del versante settentrionale del rilievo collinare di Monte Roberto, immediatamente a ridosso di via Pace e della strada che corre sul perimetro nord delle mura castellane».

Il dissesto interessa un pianoro morfologico, esposto a nord-est, compreso fra due gradoni morfostrutturali: quello che borda il centro storico (anche sede della Civica Residenza) e quello che si estende dalla località Crocefisso a Castelbellino.

L’area, ad iniziare da marzo 2015 e in varie fasi e a più riprese, è stata interessata da un esteso fenomeno franoso che ha coinvolto direttamente linee elettriche e acquedotti e lambisce edifici privati e infrastrutture viarie pubbliche. Ha avuto una vistosa riattivazione a marzo 2018 ed ancora oggi prosegue.

A settembre del 2019 l’Amministrazione Comunale dopo aver analizzato con i tecnici la pericolosità del fenomeno, ha ritenuto necessario realizzare uno studio di fattibilità, ponendo l’attenzione al movimento franoso di tale versante.

«Il problema – aggiunge l’assessore – è stato presentato nelle opportune sedi in Regione esponendo la criticità e chiedendo un contributo per far partire un progetto che mettesse in salvo le abitazioni attorno all’area in frana nonché la strada comunale che porta al centro storico del capoluogo» .

Con il Decreto del Dirigente della P.F. tutela delle acque e difesa del suolo e della costa n. 88 del 11 Settembre 2020, con oggetto – Programma interventi di manutenzione idraulica e difesa del suolo – la Regione ha approvato un finanziamento di 170.000€ per il “Risanamento frana Via Pace/Via San Marco – 1° stralcio”.

«Nei prossimi mesi – conclude Cannuccia – il Comune sarà impegnato nella progettazione di un intervento funzionale che prevede come primo lotto la realizzazione di un collettore sul compluvio geologico della frana, che confluirà sul fosso con l’obiettivo di stabilizzare la frana.

Inoltre in seguito alla partecipazione al bando Ministeriale il 15 Settembre scorso, il nostro Ente è risultato beneficiario di 63.400 € per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva di interventi per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, che si vanno ad aggiungere al primo finanziamento Regionale per un totale di 233.400€

Un traguardo importante per il nostro Comune che rappresenta l’inizio di un nuovo lavoro a beneficio della nostra Comunità».