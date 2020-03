Monte Roberto, l’iniziativa della Pro loco: «Io resto a casa…ma la mente vola»

MONTE ROBERTO – La Pro loco di Monte Roberto lancia l’iniziativa Io resto a casa…ma la mente vola!, Giovani scrittori in erba, rivolta a bambini e ragazzi del territorio comunale di Monte Roberto per dare slancio alla loro creatività attraverso poesie, racconti, semplici messaggi e frasi. «In questo momento di emergenza, siamo chiamati a stare in casa ed evitare contatti con altre persone se non per motivi indispensabili; in breve tempo tutti abbiamo dovuto cambiare le nostre abitudini, lontani dagli amici e dalla routine quotidiana. Ci sentiamo disorientati ma occorre pazienza e massima collaborazione per superare insieme questo momento difficile – scrive il direttivo dell’associazione – La nostra casa rappresenta il “luogo protetto” per eccellenza, dove poter riscoprire piaceri un po’ accantonati per mancanza di tempo e così possiamo “viaggiare” con la fantasia, riscoprire il piacere di leggere e scrivere in modo…creativo!». Le modalità di partecipazione sono riportate sulla pagina della Pro loco di Monte Roberto e sui canali istituzionali del Comune di Monte Roberto (Facebook e WhatsApp) che ha contribuito a diffondere l’iniziativa, invitando i giovani a partecipare.

Gli elaborati potranno essere inviati entro il 18 aprile all’indirizzo e-mail: prolocomonteroberto@libero.it specificando le generalità e indirizzo di residenza.

Finito il periodo di isolamento, sarà organizzata una giornata in cui saranno presentati tutti gli elaborati e premiati i primi 3 classificati con buoni validi per l’acquisto di materiale didattico.