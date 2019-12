Monte Roberto, nel 2020 nuova veste e gestione per il Cag di Pianello Vallesina

MONTE ROBERTO – Il Cag (Centro di Aggregazione Giovanile) di Pianello Vallesina cambia gestione e dal 2020 riaprirà con una nuove veste. Lo fa sapere l’Amministrazione comunale: «In linea con il programma elettorale – fa sapere il Comune in una nota – considerato il crescente numero di giovani famiglie, intendiamo migliorare ed investire sulle nostre strutture educative/sociali trasformandole in un “luogo di crescita” ove sperimentare e sperimentarsi in relazioni “buone” con coetanei e adulti, vivendo opportunità educative e ricreative, in un contesto anche di prevenzione sociale, nell’ottica della comunità educante, consentendo anche, a chi può, di donare il proprio tempo».

A partire dal febbraio 2020 il centro di aggregazione giovanile (CAG) Icaro rappresenterà un luogo-spazio educativo nuovo, di inclusione sociale e di aggregazione rivolto alla fascia di età 6/18 anni, finalizzato ad un impiego costruttivo del tempo extra-scolastico e sarà gestito dalla Cooperativa sociale K.O.I.N.E. «in un contesto armonico e coordinato anche con il nuovo progetto per il Centro Lettura per i bambini da 0 a 6 anni».

Con il 2019 si chiude, infatti, la pluriennale gestione da parte della COSTESS: l’Amministrazione comunale ringrazia la Società cooperativa e tutti i suoi collaboratori per il lavoro svolto nei numerosi anni di gestione.

Molteplici le attività che si andranno a programmare, dai “compiti in compagnia”, all’organizzazione di laboratori tematici in un costante e attento rapporto con le famiglie, la scuola e il territorio.

«I nuovi progetti di gestione si delineano come servizi aperti al territorio, volti alla promozione sociale e del senso di appartenenza al territorio stesso – fa sapere il Comune – Nella consapevolezza che ogni cambiamento comporta delle critiche e delle iniziali diffidenze confidiamo che, in un rinnovato ambiente partecipato ed informato, si possano creare le basi per far crescere meglio la nostra comunità, in modo coeso e unitario, in modo da poter fare, insieme, #DIPIÙ per Monte Roberto».

In proposito, tutta la Cittadinanza è invitata a partecipare alla 3° assemblea pubblica che si terrà sabato 4 gennaio alle ore 21 presso il rinnovato Centro Polivalente di Pianello Vallesina, durante la quale si parlerà di molti argomenti, tra cui anche la gestione delle nuove strutture educative/sociali e al termine della quale tutti potranno proporre domande e considerazioni.

Il Comune di Monte Roberto coglie l’occasione per augurare ai cittadini un buon fine anno 2019 e un 2020 ricco di tutto ciò che si desideri.