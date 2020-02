Monte Roberto, pensionati coinvolti nel progetto ‘Creare un Villaggio’

MONTE ROBERTO – I pensionati di Monte Roberto contribuiscono allo sviluppo e alla crescita del progetto lanciato dall’Amministrazione comunale di ‘Creare un Villaggio’ – lo stesso promosso in campagna elettorale – ovvero di comunità educante in cui le famiglie possano sentirsi parte di una rete di servizi e i bimbi crescere serenamente.

Come nei precedenti anni, anche per il 2020, così come comunicato durante la nostra terza assemblea pubblica dello scorso 4 gennaio, l’Amministrazione comunale pubblicherà il bando per la collaborazione dei pensionati e il loro coinvolgimento nelle attività esterne/interne del Comune. «Negli ultimi mesi, grazie alla partecipazione di persone a noi vicine, tale collaborazione ha consentito di ottenere buoni risultati e di migliorare alcune criticità nonché incrementare il clima di partecipazione, solidarietà, spirito di servizio caratterizzanti la cittadinanza attiva – fa sapere l’Amministrazione -. Progetti come questo per i pensionati, unitamente alla partecipazione dei cittadini tramite AUSER nei servizi comunali, contribuiscono alla crescita del senso civico e dello spirito di volontariato, aiutano il nostro personale dipendente nelle attività esterne, nella gestione dei trasporti scolastici e dei servizi scolastici in generale. In particolare, tale partecipazione, sta contribuendo a valorizzare i rapporti anche tra i dipendenti e la cittadinanza, agevolando le relazioni e valorizzando l’educazione e il senso civico».

Il Comune di Monte Roberto ringrazia tutti i cittadini che si mettono a disposizione e dedicano del tempo, con passione e dedizione, al territorio e alle persone: «Confidiamo che nel 2020 la partecipazione aumenti sensibilmente con la speranza che l’esempio di alcuni crei la scintilla in molti altri» .

Come previsto dal regolamento, mai modificato negli ultimi 5 anni, gli aderenti al bando potranno fornire il loro servizio per massimo 15 ore settimanali con un compenso forfettario di 6,00€ lordi l’ora, a dimostrazione di quanto la disponibilità garantita dai Cittadini che partecipano sia a connotazione prettamente di volontariato e legata allo spirito di servizio.

«Nel sottolineare nuovamente il pacchetto regolamentare che stiamo portando avanti per la valorizzazione del nostro progetto ‘Creare un Villaggio’ – fa sapere l’Amministrazione – vogliamo pubblicamente elogiare ancora una volta tutti i cittadini che hanno partecipato, partecipano e parteciperanno e tutti i dipendenti del Comune di Monte Roberto che ci stanno quotidianamente aiutando a portare avanti la nostra linea di azione, la nostra impostazione strategica, ovvero fare #DI PIÙ PER MONTE ROBERTO» .