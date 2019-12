Monte Roberto, premiati i vincitori del concorso artistico per la Festa delle Forze Armate e Giornata dell’Unità Nazionale

Sabato 28 dicembre 2019 si è svolta la premiazione del concorso artistico organizzato in occasione della Festa delle Forze Armate e Giornata dell’Unità Nazionale.

L’iniziativa, ideata dal Comune di Monte Roberto, con la preziosa e fondamentale collaborazione dell’Istituto Comprensivo “B.Gigli”, ha visto la partecipazione dei bambini delle classi quarte e quinte elementari e la vincitrice è risultata Alisia Beccacece della classe VB, premiata con una borsa di studio per il suo disegno rappresentante l’altare della patria, al secondo posto Sofia Nicolini e al terzo Enea Fiorentini.

Il sindaco Stefano Martelli, ringraziando tutti coloro che hanno collaborato al successo dell’iniziativa e in particolare la Dirigente Scolastica Prof.sa Maria Luisa Cascetti, prima di procedere alla premiazione, ha letto alcune parti della prefazione del libro contenente tutti gli elaborati dei bambini.

«Per noi questa giornata rappresenta, senza divisioni o contrapposizioni ideologiche, l’unica festa che unisce, che ci fa ricordare quanti hanno sacrificato la loro vita per la nostra nazione, la nostra Patria.

Abbiamo pensato a declinare questo evento coinvolgendo i cittadini non solamente con le solite cerimonie, ma cercando la collaborazione e la partecipazione delle nostre persone, dei nostri cittadini, in particolare partendo dai bambini delle quarte e quinte elementari. Crediamo che la sinergia tra la Scuola e il Comune possa essere la cifra distintiva della nostra amministrazione, in virtù di un rinnovato sentimento di comunità che trae origine dai più piccoli e si sviluppa, attraverso le famiglie, in un crescendo di costante ricerca e trasmissione dei valori del rispetto, dell’aiuto reciproco, della partecipazione e del ricordo.

Per concretizzare questi sentimenti e onorare gli oltre 600.000 caduti, le nostre Forze Armate e la nostra Nazione, abbiamo pensato ad un concorso artistico con il coinvolgimento di una commissione esterna composta da alcuni nostri concittadini opportunamente selezionati che hanno, con entusiasmo, partecipato e valutato gli elaborati dei bambini.

Per questo ringraziamo i componenti della commissione, Romano Ceci, rappresentante delle Associazioni Combattentistiche e Reduci, Luca Amici, allievo della Scuola Militare Nunziatella e Edoardo Ceccarelli, subentrato al padre Riccardo, scomparso pochi giorni fa, che avevamo nominato Presidente quale massimo esperto della nostra cultura locale. Ed un pensiero non può che andare proprio al nostro Riccardo, con la speranza che questa raccolta possa donargli, anche “oltre”, colori e gioia».

Successivamente, in una sentita atmosfera perfettamente rappresentata dai volti emozionati dei bambini premiati, da quelli attenti e orgogliosi dei loro familiari, dei componenti della commissione, delle insegnanti e degli amministratori comunali, si è proceduto con la premiazione nella splendida cornice della sala consiliare del Comune di Monte Roberto perfettamente «perfettamente catturata – aggiunge l’Amministrazione- dalle foto di Cristina Brega che ringraziamo per aver valorizzato ancora #DIPIÙ l’evento».