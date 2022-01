Monte San Vito, a fuoco un capannone agricolo nella notte | Password Magazine

MONTE SAN VITO – I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera alle ore 21.15 circa a Monte San Vito, in via Moruoco, per l’incendio di un capannone di circa 200 metri quadri adibito a rimessaggio di attrezzatura agricola con all’interno anche trattori e veicoli agricoli. La squadra di Jesi in collaborazione con i colleghi di Ancona e Arcevia ha provveduto a spegnere le fiamme ed a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Il capannone risulta inagibile. Non si segnalano danni a persone. Sul posto anche i Carabinieri di zona.