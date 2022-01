Monte San Vito, disposta chiusura asilo nido 'Arcobaleno' | Password Magazine

MONTE SAN VITO – Disposta la chiusura dell’asilo nido comunale “Arcobaleno” con un’ordinanza del sindaco Thomas Cillo.

La struttura rimarrà chiusa per dieci giorni a partire dal 13 gennaio, salvo diverse comunicazioni da parte dell’ASUR, per casi di positività da covid-19 e di contatto con positivi covid-19, sia tra i bambini che tra le educatrici. Gran parte dei bambini era già stata allontanata dall’asilo, il cui regolamento attuale non prevede interazioni tra sezioni differenti, ma il rilevamento di un caso positivo nell’ultima sezione rimasta ha reso necessaria la chiusura.

La Cooperativa Sociale che gestisce l’asilo nido provvederà alla completa sanificazione dei locali frequentati dai bambini e dal personale operante.

C.P.