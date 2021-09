Monte San Vito, ritrovato 30enne scomparso: sta bene | Password Magazine

MONTE SAN VITO – Aveva fatto perdere tracce di sé ma per fortuna è stato ritrovato. Paura e preoccupazione da ieri a Monte San Vito per la scomparsa di un ragazzo trentenne. Il giovane si era allontanato ieri pomeriggio da casa senza farvi ritorno, diventando non rintracciabile per diverse ore. Ma dal sindaco Thomas Cillo ci sono finalmente buone notizie:

«Tranquillizzo subito dicendo che il ragazzo è stato ritrovato oggi pomeriggio e sta bene. Sono state diramate subito le ricerche da parte degli organi preposti che in meno di 24 ore lo hanno ritrovato nonostante il territorio di ricerca fosse vasto – fa sapere -. Per tale motivo intendo ringraziare il Comandante della Compagnia di Jesi Capitano Dott. Vergari e quello della locale stazione Luogotenente Pazienza nonché tutti i militari intervenuti ed impiegati. Intendo ringraziare la Prefettura di Ancona che ha organizzato una riunione urgente per coordinare le operazioni di ricerca e tutti i gruppi di Protezione Civile allertati. La professionalità e la tempestività con cui ci si è mossi ha scongiurato un brutto epilogo e va dato pubblicamente merito».

Impegnati nelle ricerche anche i vigili del fuoco.

Il 30enne, che si era volontariamente allontanato per motivi ancora non noti, è stato ritrovato nei pressi del lago di Cingoli, in buone condizioni di salute.