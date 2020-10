Monte San Vito, RSA decorata per Halloween: «Normalità anche nell'emergenza» | Password Magazine

Su Halloween, il sindaco aveva già espresso giorni fa alcune considerazioni:

«Tale festa porta i bambini a recarsi casa per casa per raccogliere “dolcetti o scherzetti”. Alcuni genitori chiedono se tale attività potrà effettuarsi. Ritengo che la situazione, con l’attuale aumento progressivo degli ultimi giorni di casi positivi e di quarantene sul nostro territorio, imponga la massima attenzione e quindi il limitare quanto più possibile il pericolo di contagi. Mandare i bambini e i ragazzi in giro non credo sia opportuno nonostante vengano adottate tutte le precauzioni in quanto questo, li espone a un potenziale rischio che per quest’anno, ritengo si possa anzi, si debba evitare» .