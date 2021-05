Monte San Vito, taglio del nastro per l'Arthur's Bar | Password Magazine

MONTE SAN VITO – Taglio del nastro per l’Arthur’s Bar, a Monte San Vito. Ieri si è svolta l’inaugurazione, ovviamente in tutta sobrietà per l’emergenza sanitaria, alla presenza del sindaco Thomas Cillo e di Confartigianato.

«Una nuova importante attività del nostro centro storico – si legge sulla pagina del Comune di Monte San Vito – Arthur’s Bar” è il bar che prende il posto del più conosciuto Bar Centrale dei Fratelli Calamante (che ringraziamo per gli anni di attività svolti) che avvia, in questo momento difficile, una nuova sfida. A Sergio Santinelli ed al suo staff i migliori auguri per questa nuova avventura».