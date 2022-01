Monte San Vito, tamponi gratis per i bambini da lunedì 24 gennaio | Password Magazine

MONTE SAN VITO – Tamponi gratis per tutti i bambini dai 3 ai 11 anni. Nel Comune di Monte San Vito, con la regia dell’Ufficio Servizi Sociali in stretta collaborazione con l’Istituto Comprensivo scolastico, si è deciso di adottare questa nuova misura di sicurezza per proseguire con la scuola in presenza. “Sentite le preziose indicazioni delle pediatre territoriali e la disponibilità delle due farmacie presenti sul territorio comunale – spiega l’Amministrazione Comunale – ha intrapreso un proficuo confronto per adottare misure concrete per affrontare la situazione attuale che interessa particolarmente i bambini”. Per mantenere la scuola in presenza e in sicurezza, tutti i bambini della fascia 3 – 11 anni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, che saranno interessati da provvedimenti scolastici emanati dall’Istituto Comprensivo di Monte San Vito e derivanti dalla tutela della salute in ordine all’insorgenza di casi di positività covid nelle classi, avranno diritto a tamponi gratuiti a partire da lunedì 24 gennaio. Dall’Istituto Comprensivo di Monte San Vito verrà rilasciata una comunicazione ai genitori che varrà come titolo per effettuare il tampone gratuito.

Le farmacia convenzionate del territorio sono: la Farmacia Cianca in frazione Borghetto e Farmacia San Vito in frazione Le Cozze. La misura sarà in vigore fino al 28 Febbraio 2022, salvo prosecuzione in base al picco pandemico e salvo eventuali provvedimenti che auspichiamo verranno nel frattempo adottati da Governo o Regione. Sono esclusi i tamponi effettuati direttamente dall’Asur. Il Comune si farà carico di tali costi con il contributo delle farmacie aderenti.