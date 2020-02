Montecarotto, festa per Colomba: per lei 100 candeline

MONTECAROTTO – Festa di compleanno speciale a Montecarotto. Questa settimana – più precisamente lunedì scorso – la signora Colomba Freschi ha compiuto 100 anni. Nata a Sasso, frazione di Serra San Quirico nel 1920, le viene assegnato un nome che evocava la pace, probabilmente di moda in quel momento storico che seguiva la prima guerra mondiale.

Si trasferì poi con la famiglia dopo le scuole elementari nella campagna di Serra de’ Conti, dove il padre, contadino e bracciante, era riuscito, nonostante le perdite di risparmi subite a causa dei “fallimenti” (così lei racconta l’impatto della crisi del ’29 nell’economia familiare) a comprare una piccola proprietà. Colomba aveva altri cinque fratelli e sorelle, con i quali visse fino al suo matrimonio nel 1938. Ha vissuto alcuni anni con suoceri e cognati in campagna e si è poi trasferita dopo la guerra a Montecarotto con il marito Ezio e la figlia Iolanda, ma è sempre rimasta attiva con il lavoro nella campagna. La vita scorse tranquilla, vivendo vicina alla figlia e ai tre nipoti, che nel frattempo l’avevano resa bisnonna, ma anche trisavola, dalla nascita della figlia del bisnipote più grande, la piccola Lavinia, di quasi 3 anni.

Per la sua festa, la famiglia e l’Amministrazione Comunale si sono riunite a casa di Colomba, che vive accanto alla figlia Iolanda e alla nipote, per festeggiare questo giorno speciale con una torta, tutti i nipoti, molti fiori e tanta allegria. L’Amministrazione ha regalato una targa a Colomba per celebrare questa ricorrenza come un dono della vita e degli affetti donati e ricevuti. Colomba, emozionata, ha detto che “Una cosa del genere non capita tutti i giorni” e alla fine ha salutato tutti con un “Grazie della compagnia!”.