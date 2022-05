Montefano, incendio in una ditta: a dare aiuto anche un soccorritore jesino non in servizio | Password Magazine

MONTEFANO – I vigili del fuoco stanno intervenendo a Montefano per l’incendio di materiale plastico nel piazzale di una ditta. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Macerata, Civitanova Marche e Osimo hanno spento le fiamme e sono tutt’ora in corso le fasi di messa in sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte.

Sul posto, si trovava anche uno jesino che svolge volontariato presso la Croce Rossa di Jesi, Gabriele Ducci, che con grande spirito di servizio, si è offerto di dare una mano durante le operazioni di soccorso, offrendo assistenza ai presenti anche se al momento non era lì come soccorritore.

«Mi trovavo a Montefano per lavoro, insieme a un mio collega, quando abbiamo visto una colonna di fumo nero intenso – racconta -. Ci siamo recati sul posto e abbiamo visto arrivare carabinieri e vigili urbani. Allora sono sceso dall’auto, e mi sono qualificato con un carabiniere. Ho detto chiaramente di essere un soccorritore della Croce Rossa e il militare mi ha rassicurato che al momento non sembrava ci fossero feriti. Ho prestato comunque assistenza ai parenti degli operai, accorsi preoccupati sul posto. C’era la sorella incinta di un lavoratore, le ho consigliato di allontanarsi da quel luogo; e poi la mamma di uno dei titolari dell’azienda che non ne voleva sapere di allontanarsi. Era disperata ed ho cercato di calmarla, facendola sedere all’ombra, dato anche il gran caldo, e valutandole, per quanto potevo ovviamente, i parametri. Poi ho fatto in modo che un suo parente la prendesse per allontanarla rassicurandola che non c’erano stati né feriti né vittime. Poi, quando la situazione si è un poco tranquillizzata, sono andato via per tornare a lavoro…».