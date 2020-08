Montemarciano, dalla Regione un tesoretto per l'adeguamento della palestra comunale | Password Magazine

MONTEMARCIANO – Un finanziamento di 150.000 euro stanziati dalla Regione Marche per i lavori manutenzione straordinaria della palestra comunale G.B.Marotti. La copertura finanziaria è garantita dai capitoli di bilancio regionale 2020/2022 annualità 2020. L’organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

«Con nota del 03/08/2020 protocollo n. 12355 (acquisita al protocollo regionale al n. 0880695|04/08/2020) abbiamo rappresentato la necessità di avere un contributo per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo della palestra scolastica G.B. Marotti – fanno sapere dal Comune di Montemarciano – la struttura è a servizio della scuola primaria E. De Amicis e secondaria di primo grado Falcinelli e recupera così un ruolo sempre più importante, soprattutto in funzione dell’emergenza Covid, perché garantirà spazi aggiuntivi per gestire i giusti distanziamenti rispetto a delle norme relative all’emergenza sanitaria. I lavori di adeguamento renderanno la palestra più accogliente e funzionale per accogliere i ragazzini durante l’attività. L’Amministrazione ringrazia l’assessora Bora per aver fattivamente contribuito al raggiungimento di questo risultato».