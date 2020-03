Montemarciano, tutti positivi al Covid (tranne due) gli ospiti della Casa di Riposo

MONTEMARCIANO – A seguito della prima positività al Covid-19 di uno degli ospiti della Casa di Riposo RPA “Marotti” riscontrata nei giorni scorsi, l’Amministrazione Comunale ha chiesto e ottenuto da parte dell’Asur l’esecuzione del tampone per la diagnosi di Covid-19 per tutti gli utenti della struttura.

Nella giornata di ieri è pervenuto l’esito degli esami effettuati che, purtroppo, ad eccezione di due soli casi, risulta positivo per tutti gli altri ospiti.



Alla luce di ciò l’Amministrazione Comunale ha provveduto immediatamente a rinnovare la richiesta di supporto alla Regione, alla Prefettura, alla Protezione Civile e soprattutto all’Asur competente per far fronte a una problematica non più di carattere socio-assistenziale bensì esclusivamente sanitaria. La situazione dei soggetti risultati positivi al test e isolati nella struttura è al momento sotto controllo e allo stato attuale non risultano situazioni mediche di particolare criticità. Tutti i familiari degli ospiti sono stati informati della situazione.

L’Amministrazione Comunale è in continuo contatto sia con la cooperativa che gestisce la struttura sia con gli organi sanitari competenti nel tentativo di far fronte a tutte le esigenze che si presentano.

«Ci sentiamo di rinnovare il nostro ringraziamento e la nostra vicinanza a tutto il personale della struttura che quotidianamente si prende cura degli anziani mettendo costantemente a repentaglio la propria salute e quella dei loro cari – fa sapere il Comune -. Inviamo infine un caloroso abbraccio a tutti i “nostri” anziani e alle loro famiglie che si trovano ad affrontare questo momento delicato senza la possibilità di avere la vicinanza dei propri parenti o amici».