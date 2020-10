Montemarciano, un riconoscimento a sette cittadini per la cura al territorio comunale | Password Magazine

MONTEMARCIANO – A Montemarciano, un riconoscimento dell’Amministrazione comunale per ringraziare quei cittadini che si sono distinti per spirito d’iniziativa, attaccamento al proprio territorio e buona volontà. Sette montemarcianesi che gratuitamente, hanno impegnato il proprio tempo, per garantire la cura del verde pubblico e la manutenzione di aree e spazi a disposizione della collettività. Un impegno che il sindaco Damiano Bartozzi e la Giunta hanno voluto premiare, nel corso di una cerimonia simbolica, svoltasi giovedì primo ottobre nella sala consiliare “Luigia Mandolini Matteucci” con la consegna di un attestato di riconoscimento per «l’impegno volontario e gratuito dimostrato nella cura e nella manutenzione del territorio comunale», come si legge nella motivazione dell’attestato.

Il riconoscimento è andato a quei cittadini che sono stati segnalati all’Amministrazione per l’impegno profuso nella cura del territorio. La scelta di premiare i cittadini, proposta dall’Assessore Leila Hojat e sostenuta da tutta l’Amministrazione, vuole testimoniare la riconoscenza che tutto il Comune deve alle persone che dimostrano autonomamente di avere a cuore il nostro territorio e di voler creare un ambiente accogliente e decoroso. Persone che siano di esempio a tutta la collettività, in modo che quegli attestati in futuro possano moltiplicarsi.

I riconoscimenti sono stati consegnati a Gino Ballanti per il ripristino delle panchine di via degli Oleandri; Delio Bini per la pulizia e manutenzione del sentiero di accesso al Parco di Casebruciate; Paolo Carletti per la manutenzione della Zona Archeologica; Tommaso Giovannini per la realizzazione e manutenzione del sentiero del parchetto di via degli Oleandri; Claudio Nicolini per il ripristino delle panchine di via degli Oleandri; Franco Pasqualini per la manutenzione del verde di viale Marche; Andrea Staffolani per il ripristino delle panchine di via delle Gardenie.