Morbidi bocconcini: il mochi | Password Magazine

INCONTRIAMOCI IN CUCINA

A cura della dott.ssa Letizia Saturni –Nutrizionista e Health Coach

Mochi un dolcetto di origine orientale – Giappone, paese del sol levante per la precisione – si consuma tutto l’anno e altro non è che un bocconcino/pallina di riso che può essere consumata così tal quale oppure farcita con marmellata, Nutella o altro.

La ricetta è molto semplice e prevede:

INGREDIENTI

20g di farina di riso

3 cucchiai di zucchero

200ml di latte

40g Fecola di patate

un pizzico di sale

In una padella antiaderente mescolate tutti gli ingredienti e infine aggiungete latte; continuate a mescolare così da non formare grumi.

Accendere il gas e a fuoco moderato e iniziate a mescolare con una spatolina in teflon.

Man-mano l’impasto comincerà ad addensarsi sempre di più fino a formare una pallina gelatinosa/gommosa.

Spegnete il fuoco e trasferitela in un piatto; sagomatela e levigatela bene.

Lasciate riposare in frigorifero per 30 minuti.

Riprendete il filoncino di riso ben raffreddato e fatene dei bocconcini … che spariranno in un batter d’aocchio!!!

Io li ho spolverati alcuni con cacao ma si può unire marmellata o … Nutella!

Piccole golosità permesse ☺

