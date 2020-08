Morosetti, in lascito altri 2 milioni per la città di Jesi | Password Magazine

JESI – Altri 2 milioni di euro per la città da Cassio Morosetti. L’artista scomparso qualche mese fa a 97 anni, già benefattore per aver lasciato a Jesi, suo luogo d’origine, 800 mila euro a disposizione della collettività (fondi utilizzati poi dall’Amministrazione per la realizzazione del nuovo Centro Alzheimer), da testamento ha donato alla città ulteriori 2 milioni di euro.

Lo ha comunicato questa mattina il sindaco Massimo Bacci in Consiglio comunale, dopo aver ricevuto la notizia dai curatori, sottolineando l’esistenza di vincoli per tempi e progetto. Progetto di cui si sa ancora ben poco – i dettagli non sono stati rivelati – ma di cui si parlerà nei prossimi giorni. Che si tratti del sogno che l’artista aveva nel cassetto, quello di riportare la fontana dell’obelisco in piazza della Repubblica?