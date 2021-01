Morro d'Alba, incendio in casa: salvato un anziano | Password Magazine

MORRO D’ALBA – I vigili del fuoco sono intervenuti alle 11.55 in Piazza Barcaroli a Morro d’Alba per un incendio scoppiato in un appartamento. La Squadra di Jesi intervenuta con due automezzi ha spento le fiamme sviluppatesi su due materassi all’interno dell’abitazione. Successivamente ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento.

Sul posto anche i carabinieri della Stazione locale. Sono stati proprio i militari i primi ad intervenire nella piazza principale, ricevuta la segnalazione di fiamme provenienti da un appartamento al piano terra.

I carabinieri hanno messo in salvo l’anziano intrappolato tra le pareti domestiche.

Arrivati sul posto i militari hanno individuato l’abitazione, che già era semi satura di fumo e, avvolgendosi il viso con uno straccio bagnato, sono entrati con coraggio aiutando ad uscire l’inquilino, un 75enne. Dopo alcuni minuti l’arrivo dei vigili del fuoco e del 118.

La persona che abitava nell’appartamento è stata portata con urgenza al Pronto Soccorso per le cure del caso dai sanitari del 118 intervenuti prontamente.

«La capillarità e la presenza sul territorio assicurata dall’Arma dei Carabinieri – si legge in una nota della Compagnia di Jesi – anche oggi ha permesso a un cittadino in difficoltà di essere aiutato per non perdere la vita».

Continuerà l’impegno dei carabinieri della Compagnia di Jesi per salvaguardare la sicurezza a 360 gradi del territorio di competenza».