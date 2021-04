Morro d'Alba, progetti e voglia di rinascita degli studenti | Password Magazine

MORRO D’ALBA – Con le Marche in zona Arancione, le Accademie e le Università hanno riaperto agli studenti la possibilità di svolgere i tirocini o altre attività formative in presenza.

Ecco quindi che in settimana sono arrivati sul territorio del comune di Morro d’Alba gli studenti di

Poliarte Accademia di Belle Arti Design, guidati dal loro Docente di Green e Urban Design Prof. Alessandro Morbidelli. I ragazzi, coinvolti nel progetto #IdeaComune hanno compiuto i rilievi dell’area del parco pubblico di Morro d’Alba che quest’anno sarà oggetto del loro tema d’esame. «Il progetto – si legge sulla pagina istituzionale del Comune di Morro d’Alba – è oramai alla sua terza edizione consecutiva e tra l’accademia e il comune è stata siglata una convenzione per ulteriori collaborazioni. Da lunedì ha iniziato la sua attività di tirocinio in presenza anche Chiara Langianese, laureanda in Beni Culturali e Turismo dell’Università degli Studi di Macerata».