Morro d'Alba, visita del sindaco alla Casa di Riposo | Password Magazine

MORRO D’ALBA – Gli auguri di Buona Pasqua ai nonni della Casa di Riposo e alle loro famiglie da parte dell’Amministrazione comunale di Morro d’Alba.

Il sindaco Enrico Ciarimboli e il vicesindaco Raniero Romagnoli hanno fatto visita stamattina agli anziani della Casa di Riposo portando in dono il tradizionale uovo di cioccolato.

«Sono stati mesi molto duri per tutti loro a causa della pandemia e dell’isolamento ma il peggio sembra ormai passato e si comincia a ritornare alla vita e a guardare al futuro con speranza e coraggio – fa sapere l’Amministrazione -. Un ringraziamento va a tutto il personale e alla coordinatrice Laura Casali che si sono prodigati con sacrificio e tanto amore per riportare il sereno e il sorriso.

Gli auguri vanno anche alle famiglie che hanno sofferto per la mancanza del contatto con i loro cari. Speriamo che presto possano ricominciare con le visite di parenti e amici in modo da allietare le giornate dei cari ospiti».