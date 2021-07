Morte Maddalena Urbani, il siriano che la ospitò dovrà rispondere di omicidio | Password Magazine

ROMA – Invece di chiamare i soccorsi, si avvalse dell’aiuto di due persone non qualificate per soccorrere Maddalena Urbani. La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare per omicidio nei confronti del 64enne siriano che aveva ospitato a casa Maddalena Urbani, prima del suo decesso, il 27 marzo 2021.

Le indagini sono partite necessariamente concentrandosi sull’unica testimone, di origini straniere ma nata in Italia, che aveva chiamato il “118”.

Due gli uomini che sarebbero intervenuti quel giorno, un uomo di nazionalità rumena e un italiano, chiamato ‘il medico’.

Attraverso le dichiarazioni del soggetto intervenuto, di nazionalità rumena, rintracciato dalla Squadra Mobile, che trovavano conferma nell’analisi del tabulato telefonico dell’utenza del siriano, si appurava che lo stesso era stato chiamato nella tarda serata in quanto Maddalena si era sentita male: in quella occasione aveva praticato alla giovane un massaggio cardiaco suggerendo di chiamare i soccorsi qualora la ragazza fosse peggiorata; dopo essersi sincerato di una sua ripresa, si allontanava.

Anche il cosiddetto ‘medico’ è stato successivamente individuato, attraverso l’esame dei tabulati telefonici: si tratta di un italiano, appellato come “medico” solo perché aveva sostenuto alcuni esami di medicina e aveva un passato da tossicodipendente, grazie al quale riteneva di essere in grado di intervenire in caso di overdose; questi, verbalizzato dagli agenti della Squadra Mobile, ammetteva di aver effettuato una iniezione di naloxone, giudicata però ininfluente dal medico legale nelle cause di decesso.

A seguito di tale ricostruzione, il Gip emetteva a carico del siriano un’ordinanza cautelare in carcere per omicidio, ravvisando in particolare il dolo eventuale da parte dello straniero, consistente nell’aver accettato di non chiamare direttamente i soccorsi, facendo intervenire delle persone non qualificate.