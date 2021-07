Moto contro auto, centauro soccorso finisce in ospedale | Password Magazine

CHIARAVALLE – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 9.50 circa, in via Grancetta, nel Comune di Chiaravalle per un soccorso a persona. In seguito allo scontro tra una moto ed un’autovettura il conducente della moto è caduto a terra andando a sbattere contro una recinzione da carpenteria adiacente alla carreggiata. La squadra di Jesi intervenuta con un’autobotte, in collaborazione con i Sanitari del 118, hanno soccorso il ragazzo il quale, dopo aver ricevuto le prime cure, è stato trasportato presso il Pronto Soccorso di Torrette di Ancona. I Vigili del fuoco provvedevano successivamente alla messa in sicurezza della zona dell’intervento.