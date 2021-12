Moto contro camion, un giovanissimo grave a Torrette | Password Magazine

MONSANO – Scontro moto contro camion questa mattina a Monsano, all’incrocio tra via Puglie e via Romagna nella zona industriale. Per cause in corso di accertamento, un motoveicolo su cui viaggiavano due giovanissimi ha impattato contro un mezzo pesante. Grave uno dei due motocilisti, un ragazzo di 17 anni, che è stato immediatamente soccorso dal 118 con l’automedica di Falconara e due ambulanze.

Il 17enne è stato trasferito a bordo dell’ambulanza della Croce Verde di Jesi all’ospedale regionale di Torrette in codice rosso. Meno preoccupanti le condizioni invece dell’altro motociclista, un ragazzo che è stato trasferito a bordo dell’ambulanza della Croce Gialla di Morro d’Alba al Carlo Urbani di Jesi con un codice di media gravità. Sul posto i carabinieri per i rilievi.