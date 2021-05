Moto si schianta contro un furgone: muore centauro di 41 anni | Password Magazine

OSIMO – Incidente mortale nel pomeriggio di oggi a Osimo, lungo via d’Ancona, la strada che conduce al capoluogo. A perdere la vita un centauro di 41 anni, anconetano. L’uomo stava percorrendo in moto la strada che conduce al capoluogo quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato contro un furgone che usciva da via San Biagio. Violento l’impatto con il mezzo pesante: il 41enne sarebbe morto sul colpo. Invano ogni tentativo di soccorso: sul posto la Croce Rossa di Osimo, i vigili del fuoco e la Polizia locale.

La strada è stata bloccata per consentire i rilevamenti, con conseguente traffico in tilt in entrambe le direzioni. Spetterà alla Polizia municipale di Osimo ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

