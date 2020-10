Movida, stop alle 24: controlli su tutto il territorio provinciale | Password Magazine

ANCONA – Controlli sulla movida hanno interessato tutto il territorio della provincia di Ancona. Pattuglie di Polizia, carabinieri e Guardia di Finanza congiuntamente sono intervenute nelle piazze e nei luoghi che raccolgono più giovani il fine settimana, con accertamenti proseguiti per tutta la notte.

Ad Ancona «non sono state riscontrate criticità – si legge in una nota della Polizia di Stato – Sono stati controllate circa 60 persone di cui 19 stranieri ed elevate due sanzioni, da parte dei Poliziotti della Divisione Amministrativa, a due uomini che non indossavano la mascherina. La situazione riscontrata è stata che tutti indossavano i dispositivi di protezione e i commercianti hanno rispettato la chiusura prevista dal DPCM».

Anche a Jesi movida spenta alle 24, con locali e ristoranti che hanno abbassato la serranda allo scoccare della mezzanotte. Niente bere o mangiare in piedi, tutti seduti nei bari fino all’ora X compre previsto dal nuovo Dpcm: poi musica e luci si sono spente, i tavoli sparecchiati, le porte si sono chiuse. Il tempo per i gestori di riassettare, mettere in ordine, pulire e sanificare e tutti a dormire. Pattuglie di Carabinieri e Polizia di Stato hanno effettuato controlli nelle piazze e per le strade fino a tarda notte, accertando che nessuno trasgredisse le regole: locali chiusi, distanziamento, mascherine obbligatorie. Gruppo di giovani sono rimasti comunque a conversare all’aperto ma anche quella poteva diventare una situazione a rischio. «Cortesemente, dovete muovervi. Dobbiamo evitare gli assembramenti» è la raccomandazione fatta delle forze dell’ordine, scese a piedi tra la gente, invitandole persone a non accalcarsi e a mantenere le distanze.