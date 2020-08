Museo Federico II, orari prolungati e visite serali a Ferragosto | Password Magazine

JESI – Nuovo e brillante inizio per il museo Federico II Stupor Mundi.

Nonostante le restrizioni imposte per la pandemia, nel mese di luglio il museo ha registrato un incremento del 250% rispetto allo stesso mese dello scorso anno e continua a registrare forti incrementi anche in queste prime giornate di Agosto.

Lo fa sapere il team di RnB4Culture, la start up che gestisce il Museo e che, visti i buoni risultati ottenuti in questa prima fase, ha deciso di prolungare gli orari di apertura durante la pausa pranzo, offrendo così la possibilità di orari continuati dal martedì alla domenica (martedì e mercoledì dalle 10 alle 20, giovedì venerdì e sabato dalle 10 alle 24 e la domenica dalle 10 alle 20). Inoltre il Festival Stupor Noctis, dopo l’interesse destato nei primi appuntamenti, si arricchisce di nuove iniziative proprio su richiesta di visitatori e turisti.

Ad aggiungersi sono le visite guidate tematiche previste per le aperture serali della settimana di ferragosto (giovedì, venerdì, sabato) e per i rimanenti giovedì del mese di Agosto, che prevedono la visita di una parte del museo e l’approfondimento delle diverse tematiche con l’ausilio delle nostre operatrici museali.

Per ogni serata sono previsti due turni, uno alle 21 e uno alle 22, e l’ingresso contingentato a un massimo di 6 visitatori per ognuno di essi, gradita la prenotazione.

La visita guidata è gratuita per chi è già in possesso della Card Museo, per chi non la possedesse può acquistarla direttamente presso la nostra biglietteria.