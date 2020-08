Museo Spontini aperto nel fine settimana di Ferragosto | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Sabato 15 e domenica 16 agosto la Casa Museo Gaspare Spontini, gestita dal Comune in collaborazione con la Fondazione Gaspare Spontini e la Conservatoria museale, sarà aperta dalle 16 alle 20, con biglietto d’ingresso unico di 3 euro. Un’occasione, quella di fare un viaggio alla scoperta della vita e delle opere del compositore maiolatese, uno dei più grandi geni musicali dell’Ottocento, da abbinare alla visita al castello medievale e al parco Colle Celeste, voluto proprio da Spontini e intitolato alla moglie. Il museo è ospitato nella casa che Gaspare Spontini e Celeste Erard costruirono nel centro collinare, pensando a un ritorno definitivo a Maiolati. Nell’edificio, che sorge nel cuore del capoluogo, il compositore morì il 24 gennaio 1851.

L’abitazione era inserita nel progetto filantropico spontiniano, come luogo riservato agli istitutori. Tra il 1880 e il 1937 ospitò il municipio di Maiolati, mentre nel giugno del 1951 è stato dichiarato monumento nazionale. L’archivio, biblioteca e Museo Gaspare Spontini fu inaugurato il 6 settembre, sempre del 1951.

Un motivo in più per visitare per la prima volta o per ritornare nel museo è una novità assoluta: l’esposizione della raccolta completa delle immagini dei costumi dei personaggi della prima edizione dell’Olimpia andata in scena il 22 dicembre 1819 al Teatro dell’Accademia Reale di Musica. Si tratta di dieci litografie acquarellate a mano, realizzate insieme al quadro, prima della messa in scena, come riferimento per l’allestimento dell’opera. Anche altre collezioni possiedono alcune di queste litografie ma nessuna struttura, biblioteche o musei, può vantare la raccolta completa come Maiolati Spontini.

La Casa Museo sarà aperta per le visite anche domenica 23 e domenica 30 agosto.