Museo Spontini, stabilito il calendario delle aperture di giugno | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – La Casa Museo Gaspare Spontini sarà visitabile secondo un calendario di aperture domenicali per tutto il mese di giugno. Oltre agli ingressi su prenotazione, sempre possibili al numero telefonico 333.6688998, l’Amministrazione comunale ha fissato quattro domeniche, il 6, il 13, il 20 e il 27 giugno, in cui la struttura sarà aperta dalle ore 16 alle 19.

Un’occasione da non perdere non solo per i turisti e i cultori della musica, ma anche per i cittadini della Vallesina che vogliano approfondire la vita e le opere del compositore maiolatese, uno dei più grandi geni musicali dell’Ottocento.

La struttura museale, gestita dal Comune in collaborazione con la Fondazione Gaspare Spontini e la Conservatoria museale, rappresenta uno dei motivi per cui vale la pena visitare il capoluogo collinare. Oltre alle attrazioni dello splendido borgo medievale e del parco Colle Celeste, voluto da Spontini e intitolato all’amata moglie, frequentato nella bella stagione da chi cerca fresco e pace, la Casa Museo rappresenta un altro sito di assoluto interesse: un luogo di grande suggestione per approfondire la storia e la cultura del territorio, attraverso i cimeli e le testimonianze di un grande della musica come Spontini.

Il biglietto d’ingresso unico è di 3 euro.