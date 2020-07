Nasce Clementina Volley, Luca Secchi allenatore | Password Magazine

VALLESINA – Dopo la notizia bomba dell’estate e cioè la fusione tra le società di volley di Moie e Castelbellino e di conseguenza della nascita della Clementina Volley (nuova denominazione del club), non si aspettava altro che la notizia più importante e cioè il nome del nuovo coach.

Eccolo, sarà il sardo Luca Secchi la guida tecnica di questo neonato ed ambizioso sodalizio.

Il suo curriculum sportivo parla di una lunga esperienza maturata sui campi di mezza Italia: da Foligno a Viterbo, da Rieti a Frosinone, poi la serie A ad Olbia, a Soverato, Mondovì e Chieri. Ha avuto, anche, diverse esperienze con le nazionali giovanili italiane ed attualmente è il responsabile tecnico della nazionale femminile albanese.

Per lui un contratto triennale con il sodalizio marchigiano, che conferma i seri e lungimiranti obiettivi comuni.

Ha accettato velocemente e volentieri l’invito della dirigenza Clementina, convinto dalla bontà del progetto, proposto da persone che hanno idee e programmi tecnici chiari e ben precisi.

Poi è stato stuzzicato dalla forza e dalla volontà dei dirigenti di vincere ed abbattere quell’odioso muro del campanilismo che in tante parti d’Italia ha fatto la sfortuna di questo sport e di molte società.

«Ci sono tutti i presupposti perché questo progetto tra l’una e l’altra società, diventi qualcosa di veramente interessante – dice Secchi – con l’obiettivo di poterci proporre negli anni a livelli maggiori, con una società che diventi una bella realtà italiana».

«Sono un allenatore innamorato di questo sport e ho sempre ritenuto fondamentale il divertimento in palestra. Venire qui, per me, è stata una sfida, perché non è un ambiente come quello che ho vissuto negli ultimi anni, ma che ambisce a diventarlo e perciò, lavorare con persone cariche ed entusiaste è lo stimolo che cercavo».

«La futura squadra, che stiamo allestendo con il DS, sarà composta da atlete che oltre al talento tecnico, abbiano voglia di lavorare per diverso tempo nello stesso posto, per garantire quella continuità, indispensabile al progetto».

Infine l’invito del nuovo tecnico è per i tifosi: «Venite nei due palazzetti non solo per le partite ma anche a vedere gli allenamenti. Troverete una squadra giovane, bella e ambiziosa che sicuramente vi farà divertire e che ha tanto bisogno di voi».

Questo il nuovo coach della Clementina Volley, a cui vanno tutti i nostri migliori “in bocca al lupo” per il suo nuovo impegno in Vallesina.