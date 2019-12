Nasce il brand “Le Botteghe del Prado”: negozi creano l’identità di quartiere

JESI – Un quartiere, un’identità. Nasce il brand Le Botteghe del Prado, una rete di 10 negozi della zona Prado che hanno aderito al progetto lanciato dall’associazione Willer & Carson guidata da Michael Bonelli. Non solo una shopper che sarà data in dono ai clienti che scelgono di fare la spesa nelle botteghe del quartiere ma anche iniziative ed eventi per valorizzare uno dei luoghi più caratteristici di Jesi. «Nasce un distretto che fa emergere energie e connessioni con il desiderio comune di migliorare – spiega l’assessore alla Cultura Luca Butini – . Riuscire ad essere appetibili, mostrarsi come zona vitale, è di fondamentale importanza». Il logo Le Botteghe del Prado, ideato e realizzato da Gianna Scortechini, titolare dell’agenzia di comunicazione Studio Gamma, appare su ogni shopper accompagnato dallo slogan tutto jesino L’ho presa giù’ l Prado. «La festa di quartiere realizzata quest’estate ha attirato migliaia di persone – ha spiegato Bonelli -. Volevamo creare qualcosa che andasse al di là della semplice festa. E questo è solo l’inizio».

Un brand che nasce dall’esigenza delle attività di promuoversi, di dimostrare che sono professionali e senza nulla da invidiare ai negozi delle altre zone. Non solo dunque quelli che «pagano le tasse e le luminarie a Natale».

«Un quartiere ricco di storicità, dietro ogni vetrina c’è qualcosa da raccontare» ha spiegato Bonelli.

Sabato prossimo 21 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 i negozi ospiteranno nei loro locali performance di improvvisazione teatrale con la compagnia Stupor Mundi Jesi: attori insceneranno delle piccole rappresentazioni per far divertire i clienti in questi giorni di clima natalizio.

I negozi che hanno aderito alla rete – che ha tutta l’intenzione di ampliarsi – sono Leonardo Materassi, Filo & Fantasia, Farmacia Grammercato, L’Arrotino, Prima Infanzia, Ferramenta Ciccarelli, Macelleria Donzelli, Note Di Dolce, Dal Panettiere, Dolce vita.