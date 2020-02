Nasce l’associazione «4 Baffi»: «Cerchiamo casa e cure per i gatti randagi».

JESI – È nata a Jesi un’associazione impegnata nella cura, ricovero e sterilizzazione di gatti randagi. Si chiama «4 Baffi» e conta già una quindicina di volontari, quotidianamente a lavoro per trovare una casa ai quattro zampe meno fortunati. «Ci occupiamo di almeno 6 colonie sul territorio, compresa quella di Antonietta cui offriamo supporto – spiegano dall’associazione -. Uno dei nostri obiettivi è quello di trovare una famiglia amorevole a questi gatti, in attesa che anche a Jesi venga realizzata un’oasi felina». Si tratta di una struttura capace di ospita i gatti randagi, svolgendo analoga funzione a quella che il canile e il rifugio compiono per i cani: prevista per legge, il Comune ha già avviato un percorso per la sua costruzione.

«Ci auguriamo che, nel giro di un anno, si concretizzi – fanno sapere i volontari -. Nel frattempo ci occupiamo dei gatti abbandonati, anche quelli malati, cercando di offrire loro cure necessarie. Per questo, abbiamo lanciato una raccolta fondi per accumulare risorse da impiegare in servizi veterinari. La nostra attività si regge infatti solamente sul volontariato e sulle donazioni dei cittadini».

L’associazione si mette anche a disposizione della comunità per offrire informazioni sulla sterilizzazione e l’accudimento dei gatti: «Si cercano sempre nuovi volontari, per ulteriori informazioni seguiteci alla nostra pagina».

Informazioni generali