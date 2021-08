Nasce un comitato di docenti e personale ATA contro il green pass: «No obbligo vaccinale» | Password Magazine

Nasce il Comitato Spontaneo per la libertà di scelta che raggruppa docenti di tutti gli ordini e gradi di scuole marchigiane e personale ATA.

«Il motivo – si legge nella Carta di Intenti – che ci ha spinte e ci ha spinti a costituire questo comitato nella regione nella quale lavoriamo ed a fare rete con altri analoghi comitati o associazioni presenti a livello nazionale è una fortissima preoccupazione per la situazione nella quale grava il sistema scolastico italiano da quasi due anni».

Creatosi tramite una chat di Telegram, il Comitato raccoglie quasi 500 membri e si batte per il raggiungimento di vari obiettivi, tra cui: «Rispetto della libertà di scelta in tema di vaccinazione anti COVID-19, come sancito dall’articolo 32 della Costituzione e dalla Convenzione di Oviedo – si legge – l’abolizione del Green pass italiano perché in contrasto con la normativa europea e con la Costituzione italiana, la revoca del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 (che stabilisce, tra le altre cose, l’obbligo del Green Pass per il personale scolastico), il quale impone di fatto un obbligo vaccinale indiretto, entrando così in contrasto con la normativa europea e con la Costituzione italiana e viola il diritto al lavoro del personale scolastico non vaccinato».

Il Comitato intende battersi per il raggiungimento dei diversi obiettivi, a breve e lungo termine. «Chiediamo al Presidente della regione Marche e agli assessori alla Sanità e all’Istruzione di adoperarsi al fine di fornire al personale scolastico che ne faccia richiesta test salivari rapidi gratuiti meno invasivi dei test antigenici rapidi o molecolari naso-faringei – fa sapere – Infatti, dal momento che il D.L. 111/2021 impone al personale scolastico che prenderà servizio il prossimo 1 settembre il Green Pass pena la sospensione dal servizio, tali lavoratori rientrano a pieno titolo nella fattispecie evidenziata dalla Circolare del Ministero della Salute del 14 Maggio 2021, nella quale si afferma che il campione di saliva può essere considerato un’opzione per il rilevamento dell’infezione da SARSCoV-2 in individui asintomatici sottoposti a screening ripetuti per motivi professionali o di altro tipo, per aumentare l’accettabilità di test ripetuti».

Allo scopo di raggiungere quest’ultimo obiettivo, il Comitato spontaneo di docenti e personale ATA per la libertà di scelta chiederà un incontro con l’Assessore all’Istruzione della regione Marche, Giorgia Latini, prima dell’inizio dell’anno scolastico 2021\2022. Inoltre si adopererà per costituire una rete con genitori, studenti delle scuole superiori e studenti universitari al fine di ottenere il comune obiettivo della libertà vaccinale e dell’abolizione del green pass. (c.p.)