Nascosti in un terreno 10 fucili da caccia, ritrovati e sequestrati dai carabinieri

CHIARAVALLE -I militari della Compagnia dei Carabinieri di Jesi hanno trovano dieci fucili da caccia nascosti in un terreno nel territorio di Chiaravalle. Si tratterebbe del bottino di un furto, registrato nel 2018 nella zona compresa tra Senigallia e Montemarciano. Il ritrovamento è avvenuto nell’ambito dei servizi preventivi sul territorio svolti dal Nucleo Operativo e dalla stazione di Moie di Maiolati Spontini. Le armi, sequestrate per chiarire i fatti, saranno successivamente restituite al legittimo proprietario evitando quindi rischi, di qualsiasi genere, per la popolazione. Continueranno incessanti i controlli preventivi da parte della compagnia Carabinieri di Jesi.