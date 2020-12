Natale e Capodanno, Italia tutta rossa o arancione: ecco le ipotesi | Password Magazine

Natale verso il lockdown, Italia o tutta rossa o tutta arancione per i giorni di festa. Sarebbero queste le due ipotesi al vaglio in queste ore, con una decisione che dovrebbe arrivare stasera o domani, dopo che il Comitato tecnico scientifico (Cts) si è espresso sulla necessità di misure più rigorose. Obiettivo, evitare gli assembramenti da shopping e scongiurare una terza ondata a gennaio. É quanto ha sottolineato anche Roberto Speranza, ministro della Salute, cui fa eco Francesco Boccia, ministro degli Affari regionali: «Le foto delle folle di ieri sono ingiustificabili, da irresponsabili – ha commentato, alla luce degli assembramenti registrati nel fine settimana appena concluso – Comprendo la voglia di uscire, ma basta entrare in un ospedale per capire in che condizioni ci troviamo. Con questi numeri ogni giorno dovrebbe essere lutto nazionale, altro che assembramenti».

Se il Governo propenderà per la zona rossa nazionale, sarà lockdown nei giorni festivi e prefestivi e dunque dalla vigilia a Santo Stefano, da San Silvestro a Capodanno, solo con i servizi essenziali aperti. La seconda ipotesi è di una sorta di grande zona arancione, con i negozi aperti e i ristoranti chiusi. E con il coprifuoco anticipato alle 18 o alle 20. Potrebbe essere autorizzato un allentamento delle misure solo per i piccoli comuni sotto i 5mila abitanti con possibilità di spostarsi entro 30 chilometri. La proposta è stata valutata durante la riunione dei capi delegazione della maggioranza.