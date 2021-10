«Nefrologia del Carlo Urbani eccellenza in Italia, Jesi scelta per il convegno ALaMMU». | Password Magazine

JESI – Sono in arrivo a Jesi più di 200 sanitari, tra medici e infermieri, da tutto il centro Italia per il 58°convegno ALaMMU di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale che si svolgeranno domani (venerdì 29 ottobre) e sabato. La città si prepara ad accogliere l’evento che risuona come un riconoscimento da parte della comunità scientifica per i risultati raggiunti dall’Unità Operativa (U.O) di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Carlo Urbani. É quanto sostiene il dottor Stefano Santarelli, a capo della UO, già presidente della sezione interregionale ALaMMU (sigla che sta per Abruzzo, Lazio, Molise, Marche, Umbria) della Società Italiana di Nefrologia fino al 2020 nonché attuale membro del Consiglio Direttivo SinReni:

«Sono contento che il convegno sia stato assegnato a Jesi – spiega -. É la conferma del fatto che siamo considerati un’eccellenza nazionale per la dialisi peritoneale». Il dott. Santarelli spiega i risultati conseguiti negli ultimi tempi dalla sua Divisione: «A Jesi abbiamo sviluppato tecniche di nefrologia interventistica come l’utilizzo della video laparoscopia, grazie alla collaborazione con l’Unità Operativa di Chirurgia. Queste tecniche hanno avuto un successo nazionale e internazionale, sono state diffuse dai principali siti e riviste di Nefrologia e Dialisi e le abbiamo trascritte nelle best practice».

All’appuntamento ALaMMU prenderanno parte non solo medici italiani di fama internazionale – Giovanni Cancarini, Piergiorgio Messa e Giuliano Brunori, per citarne alcuni – ma anche giovani professionisti: «Lo scopo dei nostri convegni – precisa Santarelli – è quello di proporsi come palestra per i nuovi medici e infermieri, invitati ad intervenire con le loro relazioni»

Al convegno si tratterà dello novità terapeutiche nel diabete mellito, al trattamento sostitutivo ambientale e domiciliare, il trapianto di rene da vivente e naturalmente anche dell’impatto del Covid nella pratica clinica: «Al Carlo Urbani, le misure applicate hanno contenuto gli effetti della pandemia per i nostri pazienti – afferma il medico -. Dal 2020 ad oggi, su una popolazione di 150 pazienti solo 12 sono risultati positivi e prontamente isolati. Cinque sono stati i decessi». Merito questo delle efficaci misure messe in campo: «Ho messo a punto e fatto installare nel piazzale esterno al reparto, un container da utilizzare per le dialisi dei pazienti Covid – aggiunge Santarelli -. Questo sistema ci ha permesso di garantire ai pazienti una maggiore sicurezza. Inoltre, la regione Marche è stata tra le prime a vaccinare pazienti dializzati e trapiantati, considerati soggetti fragili. Pazienti che, ad oggi, hanno tutti effettuato la terza dose».

Il convegno sarà anche occasione per assegnare i premi Mioli per le migliori comunicazioni, le borse di studio di frequenza per le Unità Operative, selezionate nell’area ALaMMU, che si sono distinte in alcuni settori della Nefrologia e Dialisi, e il premio Buoncristiani su un progetto di dialisi peritoneale.

«L’augurio – conclude Santarelli – è che accanto a un proficuo lavoro, ricco di spunti per la crescita culturale, il soggiorno a Jesi possa risultare piacevole a tutti».