Negozio di alimentari ritrovo di pregiudicati, la Polizia lo fa chiudere | Password Magazine

ANCONA – Durante i controlli del territorio disposti dal Questore sul territorio di Ancona e provincia, sono stati controllati esercizi commerciali per verificare il rispetto delle norme anche in tempo di covid. In particolare uno di questi, vicino alla stazione di Ancona, è stato attenzionato più volte in quanto esercizio frequentato da persone poco raccomandabili. Infatti oggi i Poliziotti della divisione PASI hanno notificato il provvedimento, che prevede la chiusura di 15 giorni, emesso dal questore ex art. 100 perché il negozio era metà di persone gravate da precedenti penali e pregiudizi di polizia.

