Nelle 'Terre della Dea Cupra' con il CTG: arriva 'Il Giro dei Misteri d'Italia con Andrea' | Password Magazine

JESI – Un nuovo appuntamento proposto dall’associazione Centro Turistico Giovanile “Vallesina” Aps di Jesi denominato “Il Giro dei Misteri d’Italia con Andrea”, una nuova rassegna curata da un giovane viaggiatore, Andrea Bonfitto, che è appassionato di lingue straniere e ama girare il mondo condividendo le proprie esperienze con gli altri sui diversi social.

La sua ormai pluriennale amicizia e collaborazione con Syusy Blady di Turisti per Caso Slow Tour, autrice tra l’altro di alcuni testi dedicati al culto divino femminile tra i popoli antichi, lo induce così ad approfondire finalmente il culto italico preromano della Dea Cupra, scoprendo che non sono soltanto i due Comuni marchigiani Cupramontana e Cupra Marittima a conservare, nel proprio toponimo, il ricordo di questa antica divinità, ma creando un vero e proprio itinerario che unisce tra loro moltissimi luoghi in Umbria e nelle Marche, accomunati dall’antico culto che in essi veniva praticato.

La nuova iniziativa “Il Giro dei Misteri d’Italia con Andrea” si svolgerà nei giorni 7, 14 e 21 maggio alle ore 17,15 presso il Palazzo Bisaccioni di Jesi e verterà su una serie di documentari amatoriali “Nelle Terre della Dea Cupra”, occasione per riscoprire un pezzetto della storia antica dei popoli italici che abitavano la nostra Penisola prima che Roma prendesse il sopravvento, descrivendo un itinerario turistico che tocca luoghi poco conosciuti eppure fondamentali per poter capire chi siamo oggi noi Italiani!

«La rassegna vorrà essere anche un’opportunità per poter dare il giusto impulso che questi luoghi meritano – fa sapere il presidente del Ctg Vallesina Maurizio Gualdoni – favorendone uno sviluppo turistico sostenibile e diffuso, con la speranza che le Istituzioni locali compiano sforzi sempre maggiori a tutela del patrimonio storico dei piccoli centri, finanziandone nel contempo anche, si spera, una ricerca sistematica di approfondimento, e la riqualificazione dei vari luoghi citati, perché possano essere messi a disposizione di quei visitatori attenti, che ricerchino itinerari di qualità» .

Ad ogni serata ci sarà un ospite del posto; tutti professionisti che sono accomunati da una grande passione per l’archeologia e la storia del proprio luogo di origine.

Le tre serate, e di conseguenza i tre filmati proposti, si intitolano come segue:

1) In Umbria, dalle paludi di Colfiorito alle Tavole Iguvine

Ospite: Leonardo Presta (Pro-Loco di Fossato di Vico) ed Eleonora Giovagnoli (Archivista)

2) Tra i colli della Marca Anconetana

Ospite: Marco Ferazzani (Archeoclub di Cupramontana) e Francesco Formiconi

3) Dal Balcone delle Marche alla riviera marchigiana meridionale

Ospite: Marco Ciarrocchi (Restauratore)

Nel primo filmato si andrà alla scoperta innanzitutto dei luoghi in Umbria che ospitavano due importantissimi templi dedicati alla Dea Cupra: quello di Colfiorito e quello di Fossato di Vico. Entreremo nei musei, per ammirare i reperti legati alla presenza di questi templi, arrivati fino a noi. Vedremo un Eremo tuttora esistente, eretto sul luogo dove sorgeva un altro tempio, pure legato al culto di Cupra. Passeggeremo su di un colle che tutt’oggi nel nome ricorda la presenza di una Dea. Assaggeremo infine una specialità gastronomica legata alle offerte in cibo che venivano preparate dagli antichi Umbri in onore della Dea.

Nel secondo filmato esamineremo la ricchezza storica della Marca Anconetana: una terra legata da millenni al culto dell’antica Dea Madre, della quale la Dea Cupra era espressione degli Umbri e dei Piceni. Scopriremo due centri che conservano nel proprio toponimo il ricordo di questa Dea: Cupramontana e Poggio Cupro. Da questo piccolo centro abitato percorreremo così i colli che ci dividono dal Mare Adriatico, attraverso i misteri legati alla cittadina di Jesi, alla foce del fiume Esino e alla mole del Monte San Vicino.